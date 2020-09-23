Берлин, , 10:21 — REGNUM Врачи берлинской клиники «Шарите» выписали российского блогера Алексея Навального из стационара. Об этом говорится в заявлении клиники, опубликованном 23 сентября.

«Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года лечился в Charité — Universitätsmedizin Berlin, был выписан из стационара», — отметили в клинике.

В медучреждении отметили, что блогеру стало заметно лучше, неотложное лечение пациента завершено. Врачи допускают, что Навальный поправится полностью, при этом об отдалённых последствиях «тяжелого отравления», отмечают они, можно будет судить позже.

Специалисты уточнили, что блогер лечился в клинике 32 дня, из них 24 дня он провёл в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, Навального доставили в клинику «Шарите» в Берлине 22 августа. Ранее, 20 августа, ему внезапно стало плохо при перелёте из Томска в Москву. Самолёт посадили в Омске, блогера доставили в местную больницу, где врачи оказали ему экстренную помощь.