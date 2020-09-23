Москва, , 10:09 — REGNUM Московский полис ОМС перестал быть обязательным требованием для добровольцев, желающих принять участие в исследовании вакцины против коронавируса. Об этом 23 сентября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Москва — это агломерация, в которой учатся, работают и живут в том числе люди из регионов России и граждане иностранных государств», — сказала она.

По словам вице-мэра, теперь в исследовании вакцины от коронавируса смогут принять участие все желающие, «иметь московский полис ОМС необязательно».

Ракова отметила, что таким образом расширяется круг лиц, которые могут сделать прививку от коронавируса. При этом необходимо, чтобы участник испытаний находился в Москве, что позволит не прерывать медицинское наблюдение.