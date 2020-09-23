Петрозаводск, , 10:21 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки зарегистрирован еще один летальный исход среди пациентов, заболевших COVID-19. В госпитале для ветеранов войн скончался 81-летний житель Петрозаводска. Таким образом с начала пандемии в регионе зафиксировано 35 летальных исходов.

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Как сообщил глава региона Артур Парфенчиков, большинство смертей от COVID-19 в Карелии зарегистрировано среди пожилых пациентов, организм которых в силу возраста и сопутствующих заболеваний не смог противостоять инфекции.

«Смертность от COVID-19 на сегодняшний день в Карелии составляет 5,7 случая на 100 тысяч населения. Это по-прежнему гораздо ниже среднероссийского показателя — 13,4 случая на 100 тысяч населения», — отметил Парфенчиков.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 38 новых случаев заражения, в том числе десять — у детей. В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 23 выявлены в Петрозаводске, пять в Кондопоге, один в Сортавале, шесть в Питкярантском районе — по три случая в Питкяранте и в поселке Хийденсельга, два в Лахденпохском районе — по одному случаю в Лахденпохье и в поселке Куркиеки и еще один случай в поселке Поросозеро Суоярвского района.

Всего с начала пандемии в Карелии была выявлено 3742 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. В настоящий момент 3133 человека выписаны, из них 42 — за последние сутки. Всего в республике на сегодняшний день проведено 168 768 исследований, из них 1247 за прошедшие сутки.

На карантине в настоящий момент находятся 1023 человека находятся, за сутки их количество не изменилось. Еще девять человек находятся в местах обсервации.

С внебольничной пневмонией с 1 апреля госпитализировано 1315 человек, в том числе восемь за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода 77 человек умерли. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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