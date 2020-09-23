Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» перевели на круглосуточный режим работы пункт тестирования на COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области.

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На такие меры в аэропорту пошли из-за увеличения пассажиропотока. Тест можно сделать на первом этаже терминала В.

Результаты анализов выдаются в течение суток, а скан документа можно получить на электронную почту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 28 тыс. случаев заражения коронавирусом.