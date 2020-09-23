Тбилиси, , 10:12 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 227 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 23 сентября разместили на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 4140 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 1643 человека победили инфекцию, в том числе 69 за последние сутки.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 24 пациента, из которых один — за последние сутки. В карантине размещены 5390 человек, в стационаре — 836. С начала пандемии проведено 562 656 ПЦР-тестов на коронавирус, в течение последних суток — 5429. Активных случаев COVID-19 на текущее время — 2447, за сутки их стало больше на 156.

Стоит отметить, что 227 выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 для Грузии является рекордным показателем. 22 сентября сообщили, что в течение предыдущих суток в стране выявили 218 носителей коронавируса.

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