Вашингтон, 23 сентября 2020, 10:04 — REGNUM Благотворительная организация Safe In Our World продаст с аукциона редкую консоль Nintendo Switch Lite в белом цвете. Все полученные средства будут направлены на помощь людям с расстройствами психического здоровья, сообщило издание gameinfromer 22 сентября.
https://twitter.com/SafeInOurWorld/status/1304871652501737472
На консоль также будет предустановлена популярная ритм-игра AVICII Invector. Дата окончания аукциона пока не сообщается.
Напомним, Lite — это упрощенная версия консоли Nintendo Switch. Она отличается меньшим размером и отсутствием съёмных контроллеров Joy-Con.
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