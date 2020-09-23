Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Благотворительная организация Safe In Our World продаст с аукциона редкую консоль Nintendo Switch Lite в белом цвете. Все полученные средства будут направлены на помощь людям с расстройствами психического здоровья, сообщило издание gameinfromer 22 сентября.

https://twitter.com/SafeInOurWorld/status/1304871652501737472

На консоль также будет предустановлена популярная ритм-игра AVICII Invector. Дата окончания аукциона пока не сообщается.

Напомним, Lite — это упрощенная версия консоли Nintendo Switch. Она отличается меньшим размером и отсутствием съёмных контроллеров Joy-Con.

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