Калуга, , 11:44 — REGNUM В Калужской области в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин» за восемь месяцев 2020 года 289 женщин направлены на обучение, в том числе 159 женщин учатся дистанционно. Об этом 23 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве труда и социальной защиты.

Проект «Содействие занятости женщин». Admoblkaluga.ru

В данном проекте востребованы женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющих детей дошкольного возраста и не состоящих в трудовых отношениях. Обучение и повышение квалификации проходит по следующим профессиям: бухгалтер, дизайнер, кассир торгового зала, менеджер по персоналу, повар, парикмахер, специалист по маникюру, секретарь-делопроизводитель, кондитер.

Проект «Содействие занятости женщин», который реализуется в рамках национального проекта «Демография», предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности, актуализировав профессиональные знания и навыки.

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