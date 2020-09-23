Пекин, , 09:49 — REGNUM Прибыль и выручка китайских госпредприятий продолжили свой рост в годовом исчислении за август, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

По данным Министерства финансов КНР, общий объем прибыли таких компаний вырос на 23,2% в августе относительно аналогичного месяца 2019 года, в то время как чистая прибыль после вычета налогов и сборов выросла на 25,8% в годовом исчислении.

Как отмечается на официальном сайте министерства, выручка компаний выросла не столь значительно — на 6% в годовом исчислении против 2,7% роста в июле относительно аналогичного месяца годом ранее.