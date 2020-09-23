Лион, Франция, 23 сентября 2020, 09:49 — REGNUM Arkane Studios ищет сотрудников для создания новой неанонсированной игры. Об этом 22 сентября сообщило издание gameinformer.
Компания ищет сотрудников на разные должности: от графического инженера до разработчика инструментов программирования. Подробности новой игры пока хранятся в секрете.
Напомним, французская студия Arkane Studios наиболее известна по франшизам Dishonored и Prey. В 2021 году выйдет их новая игра под названием Deathloop.
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