Лион, Франция, , 09:49 — REGNUM Arkane Studios ищет сотрудников для создания новой неанонсированной игры. Об этом 22 сентября сообщило издание gameinformer.

Компания ищет сотрудников на разные должности: от графического инженера до разработчика инструментов программирования. Подробности новой игры пока хранятся в секрете.

Напомним, французская студия Arkane Studios наиболее известна по франшизам Dishonored и Prey. В 2021 году выйдет их новая игра под названием Deathloop.

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