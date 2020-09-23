Сухум, , 10:28 — REGNUM Участницы движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» обратились к руководству республики и общественности с призывом ввести для предотвращения заражения населения коронавирусом ограничения на предстоящем празднике День победы и независимости Абхазии. Обращение 22 сентября было опубликовано агентством «Апсныпресс».

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Женщины, чьи сыновья погибли в отечественной войне 1992—1993 годов, попросили принять меры для защиты жителей республики и найти способ провести торжества так, чтобы не увеличить риск распространения SARS-CoV-2.

«День победы — святой для всех нас праздник, но наши дети отдавали свои жизни ради безопасности народа Абхазии, ради благополучия, ради жизни на нашей благословенной земле», — говорится в призыве женщин.

Стоит отметить, что в Абхазии из-за роста темпов распространения коронавируса решено ввести ограничения на массовые мероприятия с 5 октября. День победы и независимости в республике отмечают 30 сентября.

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