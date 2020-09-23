Сан-Франциско, США, , 09:44 — REGNUM Следующее крупное событие в мобильной игре Pokemon GO будет посвящено началу Недели моды в Париже. Об этом 22 сентября сообщило издание Eurogamer.

Ивент создаётся разработчиками из Niantic в сотрудничестве с французским брендом Longchamp. Сообщается, что в рамках события многие покемоны получат особые модные наряды.

«Модный» ивент в Pokemon GO пройдёт со 2 по 9 октября 2020 года. Сообщается, что в рамках события персонажи геймеров также смогут примерить бесплатный рюкзак от Longchamp.

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