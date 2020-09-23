Бербанк, США, , 09:39 — REGNUM Улучшенная версия игры Spider-Man для консоли PS5 не будет поддерживать сохранения с PS4. Об этом 22 сентября сообщило издание Eurogamer.

При этом обладатели версии для PS4 не получат Spider-Man: Remastered (улучшенную версию) на PS5. Для этого нужно будет покупать специальное делюкс-издание проекта.

Напомним, экшен-игра Spider-Man вышла в 2018 году. Она получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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