Каракас, , 09:31 — REGNUM Успех Китая в борьбе с нищетой обусловлен ориентацией страны на человеческий капитал, заявил первый вице-президент Национальной ассамблеи Венесуэлы Таня Диаз, сообщает 22 сентября агентство Синьхуа.

Китай проделал тяжелую работу по созданию новых рабочих мест и образовательных возможностей для народа страны, чтобы граждане страны могли добиться «заслуженной жизни», заявила Диаз, которая также является членом правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.

«Главным капиталом, который есть у наций — это люди. Это граждане, в которых мы должны инвестировать, это и ресурс, о котором мы должны заботиться», — заявила Диаз.

Она также добавила, что Китай мог бы помочь Венесуэле победить нищету благодаря его инфраструктурно-экономическому проекту «Нового шелкового пути». По ее словам, проект может внести огромный вклад в интеграцию Латинской Америки в мировые транспортные сети.