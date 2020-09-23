Каракас, 23 сентября 2020, 09:31 — REGNUM Успех Китая в борьбе с нищетой обусловлен ориентацией страны на человеческий капитал, заявил первый вице-президент Национальной ассамблеи Венесуэлы Таня Диаз, сообщает 22 сентября агентство Синьхуа.
Китай проделал тяжелую работу по созданию новых рабочих мест и образовательных возможностей для народа страны, чтобы граждане страны могли добиться «заслуженной жизни», заявила Диаз, которая также является членом правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.
Она также добавила, что Китай мог бы помочь Венесуэле победить нищету благодаря его инфраструктурно-экономическому проекту «Нового шелкового пути». По ее словам, проект может внести огромный вклад в интеграцию Латинской Америки в мировые транспортные сети.