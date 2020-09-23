Севастополь, , 09:29 — REGNUM Нагрузка на врачей, который работают с COVID-19, выросла втрое в Севастополе по данным на сентябрь по сравнению с маем. Об этом заявил заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской инфекционной больницы Юрий Жуков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: лекарство уже в продаже — все новости»

»На данном этапе отделение анестезиологии и реанимации работает на пределе возможности. Если раньше нам поступали по 3−4 человека, сегодня у нас от 9 до 12 больных на один-два поста медицинских сестер. Один тяжёлый больной под аппаратом искусственной вентиляции лёгких, с протезированием функций внешнего дыхания, подключен к шести приборам учёта, инфузомату, насосу для зондового питания — всё это нужно менять каждые час-полтора. Больного нужно переворачивать, санировать. Если больных больше — нагрузка растёт пропорционально», — цитируют в пресс-службе правительства города Жукова.

Юрий Жуков отметил, что резкий скачок заболеваемости связан с тем, что население расслабилось, появилось также много людей, уверенных, что «коронавируса нет». Врач призывает соблюдать масочный режим и меры профилактики.

«Если мы все вместе, севастопольцы, не будем предпринимать определённые шаги хотя бы в плане масочного режима, больных будет всё больше, и мы это не остановим», — сказал Юрий Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в Севастополе фиксируется резкий рост носителей коронавируса — если ранее выявлялись единицы пациентов, то теперь ежедневно — по 20 и больше. На 22 сентября в стационарах находились 233 человека.