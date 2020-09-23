Барнаул, , 09:23 — REGNUM Мнение академика РАН Александра Караулова о практическом отсутствии противопоказаний к вакцинации от COVID-19 является далеко не бесспорным. Так считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). В интервью корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:

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»Разумеется, это все иммунодефицитные состояния и заболевания, сопровождающиеся иммуносупрессией. В случаях, когда для лечения применяются иммунодепрессанты, также нежелательно осуществлять вакцинирование. А это значительная прослойка населения с онкологическими, ревматическими, аутоимунными заболеваниями, пациенты, перенесшие операции по трансплантации органов.

Опасно и нецелесообразно проводить вакцинацию у ослабленных пациентов с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации. Академик ничего не сообщил о любых острых состояниях и обострении хронических заболеваний, которые всегда считаются рутинной причиной для медотвода от прививки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов пояснил, что вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа противопоказана лишь небольшим группам людей с первичными иммунодефицитами.

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