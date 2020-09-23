Москва, , 09:22 — REGNUM Жители Москвы в августе 2020 года чаще заключали ипотечные договоры по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в Стройкомплексе.

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За август оформлено более 10 тыс. договоров ипотеки, что в 1,4 раза или на 43% больше, чем годом ранее — более 7 тыс.

Количество ипотечных сделок увеличилось и по сравнению с июлем, было оформлено более 9,1 тыс., рост на 9%. С начала 2020 года в Москве заключено более 57,3 тыс. ипотечных договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Дом.ру» по объему выданных кредитов август 2020 года поставил абсолютный рекорд всю историю ипотеки в России.

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