Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Создатель оригинальной игры DOOM и один из основателей id Software Джон Кармак может вновь начать работать над проектами студии. Об этом 23 сентября сообщил портал Screen Rant.

Издание обратило внимание, что Кармак отреагировал в соцсетях на новость о приобретении Microsoft компании ZeniMax Media, которой принадлежит Bethesda и все её студии, в том числе id Software.

«Здорово! — написал Кармак, добавив, что Microsoft была хорошей компанией для франшиз студии, — и они не были недовольны мной, так что, возможно, я смогу снова заняться некоторыми из моих старых игр».

https://twitter.com/ID_AA_Carmack/status/1308069857913720832

Напомним, в ноябре 2019 года Джон Кармак покинул компанию Oculus, которая специализируется на производстве гарнитур виртуальной реальности. Тогда разработчик сообщил, что он намерен заняться проблематикой искуственного интеллекта и сказал, что хочет привлечь к новому проекту своего сына.

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