Киев, , 09:23 — REGNUM По состоянию на утро 23 сентября на Украине выявили почти 185 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за предыдущие сутки в стране подтвердили 3497 новых случаев заражения. От последствий, вызванных COVID-19, скончались 63 человека, выздоровели 1769 пациентов.

Всего за время пандемии в стране скончались 3705 заболевших, выздоровели почти 82 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны устали от карантинных ограничений, введённых в связи с пандемией.

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