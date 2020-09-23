Москва, 23 сентября 2020, 09:09 — REGNUM В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции 1226 человек. Об этом 23 сентября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1226 пациентов», — сказала она.
Всего с начала распространения коронавируса в столице поправили здоровье 240 352 человека.
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