Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции 1226 человек. Об этом 23 сентября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1226 пациентов», — сказала она.

Всего с начала распространения коронавируса в столице поправили здоровье 240 352 человека.

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