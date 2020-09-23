Нур-Султан, , 09:08 — REGNUM Институт умных систем и искусственного интеллекта АОО «Назарбаев Университет» (ISSAI) запустил проект по распознаванию казахской речи, сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что специалисты университета собрали большую базу голосовых данных на казахском языке — 300 часов речи двух тысяч граждан республики. Реализация проекта позволит внедрить казахский язык в различные информационные сервисы.

Профессор ISSAI Атакан Варол отметил, что отсутствие базы данных препятствовало использование казахского языка в цифровом мире. Он добавил, что университет готов поделиться базой со всеми предпринимателями.

Напомним, Институт умных систем и искусственного интеллекта АОО «Назарбаев Университет» создан 14 сентября 2019 года.