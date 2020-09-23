Ставрополь, , 09:04 — REGNUM Бывший старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД по Петровскому городскому округу Ставропольского края Денис Бронников признан виновным во взяточничестве. Он приговорен к штрафу, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что в ноябре 2019 года участковый предложил мужчине, в отношении которого он проводил расследование о побоях, за 50 тыс. рублей не составлять протокол об административном правонарушении. Тот якобы согласился, но сообщил о вымогательстве в краевое управление ФСБ России. Позже при получении денег полицейский был взят с поличным.

Суд назначил Бронникову наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Кроме того, ему в течение трех лет запрещено работать в органах государственной власти и местного самоуправления.