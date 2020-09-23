Москва, , 09:02 — REGNUM Ношение медицинской маски действительно является эффективным средством от различных возбудителей острых респираторных заболеваний. К такому выводу пришли сотрудники Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по результатам проведённого анализа использования средств индивидуально защиты, включая перчатки, обработку рук дезинфицирующими средствами и их комбинаций. Об этом 23 сентября сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток — в 1,3 раза», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Также отмечается, что при наличии контакта с больными острыми респираторными инфекциями, ношение медицинской маски снижало вероятность инфицирования возбудителями в 1,8 раза, использование перчаток снижало вероятность заражения в 2,7 раз.

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Специалисты рекомендуют носить маски при посещении мест массового скопления людей, в общественном транспорте, при уходе за больными ОРВИ или общении с людьми, у которых есть признаки ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов разъяснил, что разные виды медицинских масок обеспечивают различный уровень защиты от коронавирусной инфекции. Так, наиболее распространёнными являются хирургические маски, однако для сохранения их защитной функции, маски следует менять не реже, чем один раз в два часа.