Пермь, , 08:57 — REGNUM Пермский театр оперы и балеты отменил симфонический концерт, который должен был открыть 149-й сезон. Причиной стала болезнь главного дирижера Артема Абашева, сообщает пресс-службе учреждения культуры.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: лекарство уже в продаже — все новости»

»Мы не знаем пока, связана ли болезнь дирижера с COVID-19. Ждем результатов теста», — отметили в театре.

Учреждением обещает обязательно исполнить знаменитое музыкальное произведение Йозефа Гайдна, но позднее.

Добавим, первой симфонической программой после карантина должно было стать произведение «Сотворение мира» Йозефа Гайдна — оратория, воспевающая обновление и радость жизни. Планировалось, что 26 сентября знаменитое сочинение венского классика прозвучит со сцены Пермской оперы.