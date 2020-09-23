Саратов, , 08:57 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 23 сентября коронавирус подтвержден у 14 755 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 108 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 9789 человек, за сутки — 78 пациентов. Всего скончались 94 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых инфицированных — 35 человек из числа контактных, в 73 случаях — заражение из неустановленных источников. Больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 38 человек, восемь несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 433,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,2 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, накануне от COVID-19 скончался 61-летний мужчина. С начала пандемии это уже 94-й летальный исход в регионе.

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