Москва, , 08:52 — REGNUM Парки Москвы приготовили для горожан осенний квест «Я шагаю по паркам». Для участия в квесте надо будет посетить 15 зон отдыха и сделать там фото, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Москвичи назвали лучшие парки столицы

Квест состоит из 15 заданий. Фотографии нужно опубликовать на своих страницах в соцсетях и поставить ссылку на страницу Мосгорпарка. Заявки принимаются до 12 октября.

Победители игры «Я шагаю по паркам» получат ценные призы: самокат, билеты на посещение самой высокой смотровой площадки и подарочный сертификат в один из магазинов спорттоваров.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, самые лучшие парки Москвы — ЦПКиО им. М. Горького, «Сокольники» и музей-заповедник «Царицыно».

Читайте также: В парках Москвы открылись верёвочные городки