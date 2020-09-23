Грозный, , 08:50 — REGNUM В Чечне в скором времени начнется вакцинация от коронавируса. В ней намерен принять участие глава республики Рамзан Кадыров. Об этом он сам сообщил журналистам 22 сентября.

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По словам главы республики, доверие к вакцине у него 100%-ное, тем более что одним из первых уже сделал прививку министр здравоохранения Эльхан Сулейманов. В первую очередь в Чечне, как отметил Кадыров, будут привиты люди старшего поколения и те, кто находится в зоне риска из-за различных хронических заболеваний.

«Потом, конечно, сам — должен, обязан», — цитирует Кадырова ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов добровольно привился от коронавируса в конце августа 2020 года. Об этом Кадыров сообщил в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.