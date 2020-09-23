Стокгольм, , 08:46 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в столице Швеции в настоящее время усиливается. Со своей стороны, власти предупреждают, что Стокгольм может скоро «оказаться в серьезной ситуации» в связи с дальнейшим ухудшением эпидемиологической обстановки. Поэтому глава столичного департамента здравоохранения Бьорн Эрикссон допустил установление жестких карантинных мер. Об этом 22 сентября сообщила газета Expressen.

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»Мы видим тревожные признаки того, что распространение инфекции увеличивается. Пока это еще низкий уровень, но темпы растут», — заявил Эрикссон.

Прежде всего, ужесточение ограничений может быть осуществлено посредством, как выразился Эрикссон, семейного карантина, согласно принципу которого шведы будут вынуждены самоизолироваться в своих домах со своими близкими родственниками и домочадцами.

По информации, предоставленной департаментом здравоохранения Стокгольма, на данный момент в столице с диагнозом COVID-19 в больничных палатах на лечении находятся 27 человек. Два пациента в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации.

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