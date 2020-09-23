Бразилиа, , 08:36 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 33 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 сентября сообщает минздрав страны.

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По последним данным, за минувшие сутки в стране выявили 33 536 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 4 591 604.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 836 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 138 108.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 945 627 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Казахстане выявили 31532 случая заболевания пневмонией коронавирусного типа, в том числе 364 — за минувшие сутки.