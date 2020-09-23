Орск, Оренбургская область, , 08:32 — REGNUM После снятия ограничений, связанных с пандемией, аэропорт «Орск» в Оренбургской области вновь задышал полной грудью. Об этом в Instagram сообщил глава Орска Василий Козупица.

По его словам, состоялась встреча генеральным директором ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург», в состав которого входит и аэропорт «Орск», Андреем Крицким. «На встрече обсудили ряд ключевых моментов. Говорили о взаимовыгодном сотрудничестве, о стратегической важности аэропорта на востоке области», — сказал градоначальник.

Он также отметил, что грамотная ценовая политика авиакомпаний способствовала увеличению пассажиропотока. Два ежедневных рейса в из Орска в Москву улетают практически с полными салонами. При этом регулярными рейсамии Орск-Москва пользуются не только орчане, но и жители восточного Оренбуржья, а также граждане Казахстана, с которым граничит регион.

По данным пресс-службе международного аэропорта «Оренбург», орский аэропорт увеличил показатели общего количества обслуженных пассажиров в августе до 12 520 человека (+ 3 529 чел. к показателям июля), а также объем обработанного груза и почты — 8,1 тонны (+2,3 тонны к показателям июля). Основные производственные показатели деятельности аэропорта Орска по итогам восьми месяцев 2020 года превысили показатели за аналогичный период 2019 года. Несмотря на восстановление пассажиропотока по традиционным регулярным направлениям, отмены прямых международных рейсов из Оренбурга всё же внесли ощутимые корректировки в статистику работы аэропорта — по итогам восьми 2020 года объем производственных показателей по направлениям работ находится в диапазоне 60%-80% от аналогичного периода 2019 года.