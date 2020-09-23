Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве проходит финальный этап исследований вакцины от коронавируса. Сделать прививку может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор, сообщается на портале мэра столицы.

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Участники исследования сдают мазки и кровь на наличие коронавирусной инфекции и антител. В исследовании не участвуют переболевшие COVID-19, то есть те, у кого в крови обнаружены антитела.

Около 60 тысяч москвичей подали заявку и готовы сделать прививку от коронавируса. В исследовании могут участвовать граждане России с московским полисом ОМС старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве жителей города приглашают принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса,

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