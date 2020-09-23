Махачкала, , 08:34 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова и еще шести человек, в том числе пяти сотрудников компании, которым инкриминируется хищение газа в особо крупном размере. Обвиняемые предстанут перед судом, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

По данным следствия, в конце 2016 года куратор дагестанской региональной системы газоснабжения Сергей Горбунов создал преступное сообщество для обогащения от реализации незаконных схем в дочерних предприятиях ООО «Газпром межрегионгаз». В 2017 году в это сообщество вошли Анастасов и другие обвиняемые.

Установлено, что злоумышленники формировали «теневую» кассу сообщества из средств, получаемых от подчиненных, которые непосредственно занимались реализацией схем хищения газа на вверенном участке. С апреля 2017 по декабрь 2018 года участники сообщества похитили газ, принадлежащий ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», на сумму около 5,8 млрд рублей.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в участии в преступном сообществе, незаконном предпринимательстве, мошенничестве в особо крупном размере, коммерческом подкупе, покушении на мошенничество. Отмечается, что в ходе расследования было проведено более 100 обысков и выемок. Объем уголовного дела составляет 216 томов, обвинительное заключение в 48 томах.

Ранее бывший заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Даниялбек Багаутдинов был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно. Расследование уголовного дела в отношении Сергея Горбунова, объявленного в международный розыск, а также еще двоих участников преступного сообщества, продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Анастасов был задержан 15 декабря 2018 года в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Спустя два дня решением Кировского районного суда Махачкалы он был заключен под стражу, после чего мера пресечения неоднократно продлевалась.