Сухум, , 08:31 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 22 сентября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 198 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 59 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находятся 100 пациентов. У 98 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся семь человек. В общей сложности в Абхазии выявили 1054 носителя коронавируса. Из них 311 победили инфекцию, в том числе 26 за последние сутки. Семь человек с COVID-19 за время пандемии умерли.

Стоит отметить, что из-за роста случаев заражения коронавирусом в администрации Сухума объявили частичный карантин. В здании оставили минимальное количество сотрудников, многих перевели на удаленную работу, прием граждан ограничен, заявления от населения принимают в электронном виде.

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