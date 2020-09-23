Тбилиси, , 08:53 — REGNUM Меры по профилактике распространения коронавируса в Грузии такие же, как и для гриппа. Об этом сообщил 23 сентября на телеканале «Палитраньюс» директор Тбилисской инфекционной больницы, профессор Тенгиз Церцвадзе.

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Он отметил, что ношение защитных масок, соблюдение дистанции и отказ от посещения людных мес, препятствуют не только передаче коронавирусной инфекции, но и гриппа.

«Поэтому я думаю, что в этом году эпидемия гриппа будет намного слабее, чем в прошлом и позапрошлом году. Такие случаи будут, но меньше, чем мы опасаемся», — сказал Церцвадзе.

Он также «строго рекомендовал» пожилым людям и тем, у кого хронические заболевания, пройти вакцинацию от гриппа. По его словам, она на 70% защищает от этой болезни.

Стоит отметить, что в Грузии ухудшается эпидемиологическая обстановка и в стране готовятся к дальнейшему росту числа пациентов с COVID-19. В «ковидных» госпиталях увеличивают число коек, а тех, у кого болезнь протекает легко, переводят лечиться в переоборудованные гостиницы или домой.

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