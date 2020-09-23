Нур-Султан, , 08:15 — REGNUM Масштабная вакцинация домашней птицы против птичьего гриппа пройдет в городе Аксу в Павлодарской области Казахстана, сообщает 23 сентября издание Pavlodarnews.kz.

Руководитель отдела сельского хозяйства Аксу Ренат Тлявкаев отметил, что в городе не выявлено фактов заражения птичьим гриппом. Однако власти планируют провести вакцинацию для предотвращения распространения инфекции.

В Аксу и сельской зоне города насчитывается 376 тыс. голов домашней птицы: 371 тыс. кур, 1098 гусей, 3178 уток и 503 страуса. Кроме того, на птицефабрике «Кызылжар кус» осталось 365 тыс. цыплят.

Как сообщало ИА REGNUM, в пяти регионах Казахстана выявили вспышку птичьего гриппа. Падеж домашней птицы также произошел в двух районах Павлодарской области.

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