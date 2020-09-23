Пекин, , 08:09 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 28 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 сентября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит десять активных случаев и ещё 18 носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом все случаи заражения являются ввозными.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 85 307.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 80 505 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Японии 22 сентября зарегистрировали 331 новый случай заражения коронавирусом.