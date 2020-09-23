Кемерово, , 07:45 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 23 сентября, за прошедшие сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 30, Прокопьевск — 18, Анжеро-Судженск — 13, Белово — десять, Ленинск-Кузнецкий — десять, Осинники — девять, Междуреченск — семь, Новокузнецк — шесть, Киселевск — пять, Тяжинский МО — четыре, Кемеровский МО — три, Полысаево — три, Таштагольский МР — три, Калтан — два, Юрга — два, Ижморский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Краснобродский — один, Мыски — один, Мариинский МР — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МР — один, Чебулинский МО — один, Яшкинский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время три пациента скончались. Так, у жителя Новокузнецка 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У жителя Мариинского района 1939 года рождения развилась также двусторонняя полисегментарная пневмония. Но болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У жительницы Юрги 1960 года рождения болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы и патологией печени. Всего в регионе выявлено 117 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 6601 человек вылечился от коронавируса. Всего в регионе выявлено 8965 случаев заражения коронавирусом, 6601 пациент выздоровели, 94 человека скончались.