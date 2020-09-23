Нью-Дели, , 07:42 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 83 347 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Индии достигло 5 646 010. Также за 22 сентября на территории республики умерли 1085 человек, зараженных коронавирусом.

«Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Индии составляет 5 646 010, число летальных исходов — 90 020», — говорится в сообщении.

При этом уже 4 587 613 пациентов справились с болезнью и были выписаны из индийских медучреждений. В настоящее время в Индии числятся 968 377 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.