Челябинск, , 07:29 — REGNUM В Челябинском госуниверситете усилены меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Информация размещена в телеграм-канале вуза.

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С 22 сентября и до особого распоряжения в общежитиях и учебных корпусах запрещены массовые мероприятия. Также усилен дезинфекционный режим. У находящихся внутри измеряют температуру, также используют маски и средства для дезинфекции.

Кроме того, рассматривается возможность проводить занятия физкультурой на открытом воздухе. Основанием для этого стало предписание управления Роспотребнадзора.

Ранее запланированные мероприяия пройдут в онлайн-формате. Среди них КВН, «Первые шаги», факультетские масштабные конференции, а также концерт ко дню рождения университета.

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