Абакан, , 07:00 — REGNUM За всё время эпидемии коронавируса в Хакасии подтвердили заражение 4104 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки выявлено 36 новых случаев.

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«12 пациентов поступили с признаками ОРВИ. 14 случаев — это семейные контакты, ещё 4 — служебные. 3 случая инфицирования выявлены в ходе планового мониторинга. Ещё три случая — завозные, выявлены у прибывших из Самары, Новосибирска и Красноярского края», — отметили в правительстве.

Тем временем, выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 45 пациентов. Таким образом, общее число излечившихся от COVID-19 достигло 3499. Под медицинским наблюдением остаются 1036 человек.

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