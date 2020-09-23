Белвью, США, , 06:57 — REGNUM Разработчики многопользовательской сервисной игры Destiny 2 выложили в сеть новый трейлер дополнения Beyond Light. Ролик был опубликован 22 сентября на YouTube-канале проекта.

Первую часть рассказа в трейлере ведёт Варикс, персонаж из оригинальной Destiny. Впоследствии зрители также могут слышать голос Exo Stranger, которая также являлась участником кампании первой игры. Многие геймеры сделали предположение, что разработчики решили вернуться к старым сюжетным линиям Destiny.

Кроме того, поклонники игры могут видеть в трейлере такие локации Европы (спутник Юпитера), как Eventide Ruins, Asterion Abyss, Cadmus Ridge и Charon's Crossing.

Релиз дополнения Beyond Light запланирован на 10 ноября 2020 года. Ранее компания Microsoft сообщила, что Destiny 2 войдёт в список игр сервиса Game Pass для платформы Android.

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