Приштина, , 07:58 — REGNUM Во вторник, 22 сентября, в Косово прибыла делегация медицинских специалистов из Института Роберта Коха. Делегация до 3 октября будет проводить консультации по эффективным методам борьбы с пандемией COVID-19 для косовских коллег.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, делегация работает в рамках подписанного Институтом национального здравоохранения Косово и Институтом Роберта Коха в марте 2018 соглашения о сотрудничестве. В состав делегации вошли служащие отделения эпидемиологии и инфекционных заболеваний и информационного центра по охране национального здоровья Германии.

В отправке миссии участвовали Всемирная организация здравоохранения и Глобальная сеть оповещения и реагирования о вспышках заражения (GOARN).

Специалисты будут осуществлять мониторинг действующей в крае системы сбора данных о заражениях, консультации медиков, работающих с пациентами с COVID-19, и, возможно, примут участие в создании передвижной лаборатории в Косово.

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