Челябинск, , 06:54 — REGNUM В Челябинске прошло первое заседание суда по делу бывшего мэра Евгения Тефтелева. Об этом сообщают СМИ.

Дело рассматривает Центральный райсуд. Защита обвиняемого просила закрыть процесс от журналистов, но получила отказ. В ходе заседания суд принял решение о продлении срока домашнего ареста бывшего градоначальника и его счетов. На этом настояло следствие.

Следующее заседание намечено на 8 октября. Как сообщало ИА REGNUM, Тефтелев был задержан в декабре 2019 год за получение взятки в сумме 2,5 млн рублей. В качестве его подельника выступает бывший глава управления капстроительства Челябинска Евгений Пашков.