Томск, , 06:50 — REGNUM В 19 муниципалитетах Томской области к 22 сентября стартовал отопительный сезон. Тепло начало поступать в социальные объекты и жилые дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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По словам руководителя департамента и госжилнадзора области Якова Греля, первыми тепло получили жители северных районов. Томск подключат к отоплению сегодня, 23 сентября.

«Всего в Томской области к теплу подключен 41% жилого фонда, 87% образовательных и 91% медицинских учреждений», — отметили в правительстве.

Тем временем, в регионе продолжается ремонт объектов инфраструктуры. Так, к концу года планируется завершить работы на аварийных котельных в Парабели и в Белом Яре.