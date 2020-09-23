Екатеринбург, , 06:25 — REGNUM В Свердловской области 23 сентября ожидается ветер с порывами до 22 м/с. С таким прогнозом выступили синоптики.

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Сотрудники МСЧ призывают граждан соблюдать меры безопасности. Как информирует пресс-служба регионального управления ведомства, при сильном ветре нужно надёжно закрыть двери и окна. А на улице важно подальше держаться от зданий, лёгких построек, мостов, эстакад, деревьев, озёр, рек, промышленных объектов и линий электропередачи.

Автовладельцам также рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим. А парковать автотранспорт не стоит возле деревьев и рекламных щитов, которые могут быть опасны при сильном ветре.