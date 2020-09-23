Нейпьидо, , 06:24 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки выявили 216 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Мьянмы достигло 6959. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 в Мьянме умерли 116 человек.

Отмечается, что самые крупные очаги распространения инфекции зафиксированы в провинции Янгон. В связи с этим правительство Мьянмы ввело режим самоизоляции в большинстве городов региона.