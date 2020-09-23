Горно-Алтайск, , 06:21 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 3112.

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По двадцать новых носителей зарегистрировано за сутки в Горно-Алтайске и Кош-Агачском районе, десять в Онгудайском районе, семь в Майминском. Кроме того, диагноз подтвердился у жителей Усть-Канского, Улаганского, Шебалинского и Турочакского районов. Среди заразившихся 13 детей.

«31 из 65 новых случаев выявлен по контакту с ранее заболевшими, в 35 случаях диагностированы симптомы заболевания», — отметили в штабе.

К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 2380 пациентов, в том числе 39 за последние сутки. Под медицинским наблюдением находится 713 человек.

Напомним, в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом в республике наращивают коечный фонд. Как сообщало ИА REGNUM, дополнительно развёрнуто 38 коек. Таким образом, общий коечный фонд в регионе на сегодня составляет 334 мест.

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