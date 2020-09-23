Скопье, , 08:44 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 22 сентября провел пресс-конференцию и заявил, что за период пандемии COVID-19 в стране было зафиксировано 414 случаев заражения коронавирусом за рубежом.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, чаще всего носители инфекции приезжали из Албании и Сербии. Из Албании было импортировано 79 случаев COVID-19, немногим меньше из Сербии — 74. Из Германии приехал 41 заболевший, 24 из Косово, 22 из Болгарии, 18 из Греции и 15 из Австрии.

По словам министра, после закрытия границ граждане с COVID-19 пересекали границу спорадически, а после открытия границ практически каждый день.

Границы Северной Македонии были закрыты с 17 марта до 17 июня, при этом въезд в страну был разрешен для лиц, имеющих родственников на ее территории и граждан страны. Филипче заявил о возможности повторного закрытия границ в случае повторного введения карантина.

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