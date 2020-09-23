Киев, , 06:18 — REGNUM Нехватка койко-мест в больницах приведет Украину к коллапсу в случае, если власти страны не решат эту проблему, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин в интервью порталу «Обозреватель».

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По мнению эксперта, на Украине может повториться сценарий Италии, которая в разгар пандемии столкнулась с тяжелейшей ситуацией.

Александрин также рассказал, что украинские врачи увольняются из-за низких зарплат и растущей нагрузки. Он отметил, что пандемия показала не только развал медицинской сферы Украины, но и выявила проблемы «в жизнедеятельности государства».

Так, по его словам, социально значимые объекты — детские сады, школы, медучреждения — до сих пор не обеспечены нормальной вентиляцией, а значит, не защищены от вспышек коронавирусной инфекции.

Эпидемиолог подчеркнул, что ответственность за борьбу с COVID-19 несут не только министр здравоохранения страны, но и глава правительства и президент Украины, а также другие представители власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Киев не намерен использовать российскую вакцину против коронавируса даже в случае признания ее эффективности.

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