Кемерово, , 06:07 — REGNUM В ковидарии кузбасской больницы им. С.В. Беляева 23-летняя женщина, у которой на 39 неделе беременности оказался «положительный» результат мазка на COVID-19, родился ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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«Малышка родилась доношенной, весом 3 кг 150 гр. Появиться на свет девочка решила, не дожидаясь выздоровления мамы, поэтому пока живёт в отдельной палате. Её изолировали сразу после рождения, чтобы не допустить заражения ребёнка новой коронавирусной инфекцией», — уточнили в минздраве. — Роды прошли без осложнений».

Отметим, что с начала пандемии в Кемеровской области, это уже четвёртый малыш, который рождается у мам с подтвержденным диагнозом COVID-19.