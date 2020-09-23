Гонконг, Китай, , 05:59 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущем положении дел с эпидемией COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг было зафиксировано с начала эпидемии 5046 случаев опасной инфекции, из которых 103 оказались смертельными.

В САР Макао выявлено 46 случаев, все заболевшие благополучно выздоровели, ситуация остается неизменной вот уже несколько месяцев подряд. На Тайване выявлено 509 заболевших, из которых семеро скончались. Из больниц выписано 479 человек.